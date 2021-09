Ook Zaventem gaat vaccineren in middelbare scholen

55,2 procent van de jongeren tussen 12 en 18 jaar is gevaccineerd in Zaventem. Dat cijfer vindt de gemeente te laag. “We hebben beslist om prikmomenten in te lassen op onze secundaire scholen ZAVO en het Koninklijk Atheneum”, zegt burgemeester Ingrid Holemans. “Jongeren krijgen zo de kans om zich op een vlotte manier te laten inenten zonder zich daarvoor te moeten verplaatsen of veel lessen te missen.”

Ook bij andere leeftijdsgroepen wil Zaventem de vaccinatiegraad laten stijgen. Op zaterdag 11 september en zaterdag 2 oktober houdt de vaccinatiebus halt op enkele plaatsen in de gemeente. “Zo bereiken we ook volwassenen die moeilijk in het vaccinatiecentrum raken”, verduidelijkt Holemans. “Met deze initiatieven zetten we een laatste sprint in met zicht op het einde van de vaccinatiecampagne.” ​