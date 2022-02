Oorzaak vervuiling Mark in Galmaarden gevonden

In Galmaarden is de oorzaak van de vervuiling van de Mark gevonden. Dat laat burgemeester Patrick Decat (CD&V) weten. “Stookolie is vanop een privé-eigendom via de riolering in de Mark terechtgekomen. Of dat per ongeluk of opzettelijk, wordt nog onderzocht”, aldus Decat.