De laatste kamplocatie die we deze zomer in de Rand rond Brussel verkennen, is gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode. Hier worden anderstalige kinderen ondergedompeld in het Nederlands. De Horizon VZW organiseert de taalstage samen met vzw de Rand.

Op Kamp in de Rand sluit zomer af in Boesdaalhoeve

Het thema van deze stage is ‘restaurant’. Bedoeling is dat de kinderen al spelenderwijs het Nederlands aanleren. “We moedigen het op een leuke manier aan, met liedjes en door te dansen bijvoorbeeld. We willen hen laten voelen dat Nederlands spreken erg leuk is,” vertelt Annelies Peeters van De Horizon vzw.

De stage wordt gegeven door gediplomeerde leerkrachten die zich laten bijstaan door animatoren. De kinderen worden per leeftijd en volgens hun taalniveau onderverdeeld in groepjes. Zo gaan ze dan aan de slag. Gezien het thema ‘restaurant’ van deze stage, is er bijvoorbeeld een spel dat draait rond pizza. Aan de hand van afbeeldingen leren de kinderen de ingrediënten van een pizza heten in het Nederlands. Maar er worden niet alleen spelletjes over pizza bedacht, er wordt ook zelf pizza klaargemaakt én opgegeten.

Wat blijkt? Een kinderhand mag dan misschien snel gevuld zijn, een kinderbuik ook. De kinderen vinden de Boesdaalhoeve een ideale kamplocatie en dat vertaalt zich in mooie scores. Hoe hoog die zijn, zie je in Cocktail.