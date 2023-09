Open Monumentendag: focus op tradities en vakkennis

Het belooft een bloedhete en erg drukke Open Monumentendag te worden. Op meer dan 800 erfgoedlocaties zijn er vandaag activiteiten. Van rondleidingen, fietstochten, brouwerijbezoeken, concerten en workshops: er is voor elk wat wils.

Zo is er in Affligem de hopdag. Via wandelingen en fietstochten maak je kennis met het rijke hopverleden van de gemeente en wat er vandaag nog gebeurt. Er zijn bezoekjes aan hopvelden waar vandaag ook hop geoogst wordt en hoptelers tonen hoe je hopbellen plukt. Wij trekken ook naar Affligem vanmiddag. Een verslagje zie je in ons nieuws.