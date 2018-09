Open Monumentendag viert 30ste verjaardag

Vandaag is het opnieuw Open Monumentendag. Meer dan 500 monumenten in Vlaanderen zetten hun deuren wagenwijd open.

De tweede zondag van september is het traditiegetrouw Open Monumentendag. Ook dit keer kan je over heel Vlaanderen binnenkijken in honderden bijzondere monumenten tijds het grootste culturele eendagsevenement. In onze regio biedt het klooster Onze-Lieve-Vrouw ten Troost van de zusters karmelietessen in Vilvoorde onder meer een unieke blik in hun dagelijkse routine. Je kan er een interessante tentoonstelling bezoeken met oude objecten die refereren aan het leven in het klooster.

In Zaventem is er een fietstocht ’14-18’ met interessante weetjes uit WO1, en ook in Halle, Beersel, Dilbeek en Grimbergen valt er ter gelegenheid van Open Monumentendag heel wat te beleven. Het volledige programma vind je op www.openmonumentendag.be.