Open VLD Grimbergen: 'vandaag gesprekken met Vernieuwing en N-VA weer opstarten'

Gisteren reageerde lijsttrekker van Vernieuwing Bart Laeremans al bijzonder dankbaar op Raekelbooms beslissing, “want nu wordt de coalitie van Vernieuwing met N-VA en Open VLD werkelijkheid.”

Ook Patrick Vanbinst, voorzitter van Open VLD in Grimbergen, meent dat Vernieuwing met de demarche van Raekelboom voortaan voldoet aan de strenge voorwaarden die de statutaire commissie van zijn partij had opgelegd. De partijtop van Open VLD vond dat er geen coalitie kon komen met Vernieuwing, zolang er duidelijke banden met Vlaams Belang waren. Vanbinst had nog geen contact met de statutaire commissie, maar gaat er van uit dat zijn partij een go krijgt: “de situatie is gedeblokeerd en vandaag zullen we de gesprekken met N-VA en Vernieuwing voor de vorming van een nieuw bestuur weer opstarten,” aldus Vanbinst.

Nipte meerderheid

Als gevolg van de verkiezingen van 14 oktober had Vernieuwing 8 zetels in de gemeenteraad, Open Vld 6 en N-VA 4. Nu Luk Raekelboom als onafhankelijke gaat zetelen, heeft de coalitie nog slechts een nipte meerderheid van 17 zetels op 33. Dit stelt volgens Vanbinst echter geen probleem. "Ook de huidige coalitie in Grimbergen bevindt zich in zo’n situatie. We zullen voortaan meer aandacht moeten hebben om alles in consensus te beslissen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit zal lukken," aldus Vanbinst.