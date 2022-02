Openbare parken en domeinen dicht voor komst Eunice

Vandaag raast Eunice over ons land. Mogelijk wordt dit de zwaarste storm in dertig jaar en dus zijn tal van openbare parken gesloten. De stad Vilvoorde sluit alles zelf meteen tot en met maandag af.

Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor de komst van storm Eunice. Vooral vanmiddag zal het erg hard waaien, met windstoten van meer dan kilometer per uur in onze regio en zelfs tot 140 kilometer per uur aan de kust. Er wordt aangeraden om binnen te blijven. Heel wat parken en domeinen zijn afgesloten voor het publiek. Ook het Provinciedomein van Huizingen is alvast vandaag gesloten. Morgen wordt de weersituatie geëvalueerd en al dan niet beslist te heropenen.

Ook de brandweerzone Vlaams-Brabant West staat paraat voor storm Eunice en geeft alvast wat tips mee: “Kan het wegwaaien? Berg het op. Hangt het los? Maak het vast! Schuilen? Nooit onder een boom bij hevige wind. Parkeren? Ook niet onder een boom als je je auto met hetzelfde volume wil terugvinden achteraf.”

Indien je schade lijdt door de storm, kan je dat melden via www.1722.be. Indien je in gevaar bent, bel je 112.