Opendeurweekend bij 15de Air Transport Wing op Melsbroek

Op de militaire luchthaven in Melsbroek zwaaien de poorten dit weekend open voor het grote publiek. De 15 de Air Transport Wing verwelkomt alle geïnteresseerden voor rondleidingen en demonstraties. Dat gebeurt maar één keer in de tien jaar.

De 15th Wingdivisie is bij het grote publiek vooral bekend voor zijn transportvliegtuigen, maar is ook de thuisbasis voor politiehelikopters. Dit jaar viert de Wing z’n 75ste verjaardag. Het Directorate of Air Support (DAFA) viert de 30ste verjaardag. Beide ontvangen dit weekend graag het grote publiek om een kijkje te laten nemen achter de schermen van de wing.

Zowel zaterdag als zondag zijn er demonstraties met politiehelikopters, een landing van de special forces, acties met politiehonden. Ook is er sportieve animatie zoals een speleobox, klimtoren, geocaching en flight simulator. Uiteraard zijn er ook eet- en drankkraampjes.



Inschrijven voor de opendeurdag is verplicht, want iedereen wordt aan de ingang gecontroleerd. Het is onmogelijk om daar nog een ticket te bemachtigen. Bovendien is de toegang beperkt tot 25.000 geïnteresseerden per dag.

Een sfeerverslag zie je dinsdag in ons nieuws.