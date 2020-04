Opening tijdelijke feestzaal Grimbergen opnieuw uitgesteld

De opening van feestzaal ‘De Koffiefabriek’ in Strombeek-Bever wordt opnieuw uitgesteld. De tijdelijke feestzaal in de voormalige Douwe Egbertsgebouwen zal pas 1 januari 2021 klaar zijn.

In juni vorig jaar ging de gemeentelijke feestzaal het Fenikshof dicht. De abdij van Grimbergen bouwt er een microbrouwerij. De gemeente vond een tijdelijke oplossing in de oude gebouwen van Douwe Egberts in Strombeek-Bever, maar de onderhandelingen met de eigenaars van de site liepen vertraging op. Ondertussen is de opening van de feestzaal al meer dan een jaar uitgesteld.

In De Koffiefabriek wordt een zaal ingericht voor ongeveer 500 personen. Er komen ook een cafetaria, keuken en voldoende sanitair. Het gemeentebestuur heeft in het meerjarenplan middelen vrijgemaakt voor een nieuwe feestzaal in het centrum van Grimbergen. De exacte locatie is nog niet gekozen.