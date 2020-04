Opgelet! Valse webshops bieden mondmaskers aan

Het Centrum voor Cybersecurity waarschuwt voor valse webshops die mondmaskers aanbieden. Er werden intussen al meer dan 1.000 domeinnamen geregistreerd die verwijzen naar het coronavirus. Een deel daarvan is volgens het Centrum voor Cybersecurity in handen van fraudeurs die mensen geld willen aftroggelen.

Mondmaskers worden belangrijk als we in een volgende fase van de bestrijding van het coronavirus komen. De vraag ernaar is dus groot en dat lijken ook fraudeurs begrepen te hebben. Het Centrum voor Cybersecurity detecteerde de voorbije maand dagelijks 11.000 verdachte berichten. De internetgebruiker wordt via die berichten naar een valse website of webshop gelokt om mondmaskers aan te kopen.

Het Centrum voor Cybersecurity geeft dan ook drie tips. Als het aanbod te mooi is, is het vaak verdacht volgens het centrum. Verder wordt internetgebruikers ook afgeraden om online mondmaskers aan te kopen als er nergens een adres, naam of ondernemingsnummer vermeld staat op de website of webshop. Tot slot wordt gevraagd om nooit op een weblink te klikken die je via sms of e-mail krijgt.