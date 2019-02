Opgepakte Vilvoordse vrouw niet in verdenking gesteld van schedelbreuk dochtertje

In Vilvoorde is een vrouw van 25 opgepakt nadat haar dochtertje van een paar maanden oud in het ziekenhuis was opgenomen met een schedelbreuk. Het kind ligt in een coma. De vrouw is intussen vrijgelaten en niet in verdenking gesteld.