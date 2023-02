Opleidingscentrum Syntra in Asse maakt plaats voor nieuwe stelplaats De Lijn

De zoektocht naar een nieuwe site voor de stelplaats in Asse was verre van gemakkelijk, maar met de steun van het gemeentebestuur viel het oog uiteindelijk op de site van Syntra. Syntra plant in 2025 te verhuizen. “Het verlaten van onze Syntra campus in Asse wil daarom niet zeggen dat we ons opleidingsaanbod afbouwen. Een aantal opleidingen zullen overgeheveld worden naar de andere campussen van Syntra Midden-Vlaanderen en Syntra-Brussel, maar we denk ook aan een nog te realiseren Mastercampus Vlaams Brabant, waar we in partnership met de VDAB onze intrek zouden nemen", zegt campusdirecteur Danny Verbeyst.

In afwachting van de verhuis wil De Lijn al enkele stappen in het dossier ondernemen. De huidige stelplaats langs de spoorweg is te klein geworden en niet langer in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van Asse. De Lijn heeft wel nog een vergunning gekregen voor de huidige stelplaats tot en met 2027. “De gemeente vroeg al langer om de stelplaats te verhuizen. De plaats kort bij de industriezone en onze eigen werkliedencentrale is ideaal. We zijn bovendien verheugd dat De Lijn zich blijven vestigt in Asse”, zegt burgemeester Koen Van Elsen.