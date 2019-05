Opnieuw autoinbraken in Duitse wagens

De dievenbende die uit is op onderdelen van Duitse wagens heeft opnieuw toegeslagen. Gisteren zijn op twee locaties in Ternat en eerder deze week op drie locaties in Dilbeek voor de zoveelste keer inbraken vastgesteld. De politie hoopt snel een extra controleploeg te kunnen inzetten, samen met een ANPR-voertuig, klinkt het in Het Laatste Nieuws.