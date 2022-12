In Kraainem is kinderdagverblijf Babilou gesloten. Het Agentschap Opgroeien schorste de vergunning na een melding over een incident en voert een onderzoek. Bij Babilou in Kraainem worden 54 kinderen opgevangen. “We zijn ons bewust van de onmiddellijke impact en gevolgen van deze situatie voor de ouders, maar over de veiligheid van kinderen kunnen we geen compromissen sluiten,” aldus Katrien Leten, de CEO van de keten met 16 crèches. Intussen lanceerden ouders een petitie om de crèche te heropenen.

Details over de melding waardoor de vestiging in Kraainem dicht moet, zijn er nog niet. Wel voert het Expertisecentrum Kindermishandeling ook een onderzoek. De directie van Babilou werkt daar volop aan mee. “We hebben ook onmiddellijk onze eigen interne controle- en onderzoekscmechanismen in werking gesteld om de situatie zo snel mogelijk op te helderen,” legt Leten uit.

“Wij staan in nauw contact met de families om de best mogelijke regeling te vinden,” gaat Leten voort. “We hebben aangekondigd dat we alles in het werk stellen om alternatieve regelingen aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld een tijdelijke plaatsing in een andere Babilou crèche zijn. Daarnaast hebben we ook een financiële compensatieregeling aangekondigd om de periode van tijdeljike sluiting in de best mogelijke omstandigheden voor hun kinderen door te komen.”

Ouders lanceerden een petitie om de crèche zo snel mogelijk weer te openen. "Zonder onderzoek werd de crèche voor twee maanden gesloten. De oucers steunen de begeleiders van Babilou. Zij doen hun job fantastisch. Onze kinderen vragen naar hen en hebben hen nodig." De online petitie werd al 125 keer ondertekend.