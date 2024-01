Opnieuw hinder bij busverkeer De Lijn in regio Asse

In de regio Asse is er vandaag opnieuw hinder bij De Lijn. Gisteren brak daar een spontane stakingsactie uit omwille van een ‘intern probleem’ tussen de buschauffeurs en hun leidinggevende. Via de website en de app van De Lijn zie je welke bussen wanneer uitrijden.