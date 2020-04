Opnieuw hond overleden na vergiftiging in Kapelle-op-den-Bos

In Kapelle-op-den-Bos is opnieuw een hond gestorven door vergiftiging. Deze keer gebeurde dat ter hoogte van de fietssnelweg Leireken in de deelgemeente Ramsdonk. Twee maanden geleden stierven in de gemeente al drie honden door vergiftiging.

Dierenartsen van dierenartsencentrum Anthemis probeerden het dier nog te redden “We waren amper begonnen met de reanimatie toen het arme beestje overleed”, klinkt het bij het dierenartsencentrum. De baasjes gingen met hun hond wandelen op een klein wandelpadje ter hoogte van het Leireken in Ramsdonk, toen de viervoeter plots iets opat. “De nachtmerrie is spijtig genoeg nog niet voorbij”, stellen de dierenartsen ontgoocheld vast.

In februari stierven al eens drie honden in Kapelle-op-den-Bos. Ook zij kwamen in aanraking met een dodelijk gif, toen in de buurt van de Bormstraat. Aan het spoor in Ramsdonk werden enkele dagen later opnieuw vleesballetjes aangetroffen met een soort gif. Een hond overleefde toen ternauwernood. “We vragen aan alle baasjes om hun ogen goed open te houden en hun viervoeters goed in de gaten te houden”, besluit het dierenartsencentrum.



Mensen met meer informatie in verband met deze vergiftiging, mogen steeds contact opnemen met de politie van de zone KLM via het algemeen nummer 0800 90 333.