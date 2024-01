Opnieuw hond vergiftigd, hondeneigenaars ongerust: “Het begint toch niet opnieuw?”

In Kapelle-op-den-Bos is opnieuw een hond vergiftigd. Deze keer vecht de vierjarige collie Mambo voor zijn leven in een dierenkliniek in Hombeek, nadat hij gif had opgegeten tijdens een wandeling en ineen stuikte. Welk gif Mambo heeft binnen gekregen tijdens de wandeling in de stationsbuurt, is nog onduidelijk.

Mijn moeder Mariette Kerremans (67), was maandagochtend om 7.30 uur met haar twee collies Mambo (4) en Limbo (3) gaan wandelen”, doet zoon Steve Van Erck (45) uit Londerzeel het relaas. “Ze wandelde via de Mechelsesweg, Verbindingsweg en het station, richting Paaleyck.”

“Het was donker en vermoedelijk heeft Mambo iets opgegeten onderweg. Toen ze thuiskwam, was er nog niet meteen iets aan de hand, maar ineens stuikte Mambo in mekaar en lag hij op de grond. We zijn in allerijl naar de dierenkliniek in Hombeek gereden. Er was geen interactie meer met Mambo.”

“Hij kreeg twee baxters met een antigif en was er even bovenop, maar hij kreeg opnieuw een aanval. Sinds dinsdagmiddag is hij gehospitaliseerd. De dierenarts vertelde ons dat de kans klein is dat Mambo het zal halen. Ze vertelden ons dat hij werd vergiftigd, vermoedelijk door ergens vergif op te eten. Dat moet gebeurd zijn tijdens de wandeling.”

Steve deelde het nieuws op de Facebookgroep Ge ze van Kapelle-op-den-Bos. “Ik wil zoveel mogelijk mensen waarschuwen om zeer alert te zijn met honden tijdens het wandelen. Wie strooit er nu gif in de natuur? We hopen dat er geen andere slachtoffers vallen.”

“De politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) vroeg om de resultaten van de bloedanalyse van Mambo over te maken. Dan weten ze over welk gif het gaat, maar of het veel zal opleveren, valt af te wachten.”

Reacties

Het bericht van Steve werd massaal gelezen en gedeeld. Er kwamen 50 reacties op van mensen die ongerust zijn. “Het begint toch niet opnieuw?”, reageerde een hondeneigenaar. Het is immers niet de eerste keer dat er honden worden vergiftigd in Kapelle-op-den-Bos. Burgemeester Renaat Huysmans van Kapelle-op-den-Bos vraagt de inwoners om alert te zijn.

“Ik kreeg van dit voorval nog geen melding”, zegt Huysmans. "Zo’n drie tot vier jaar geleden waren er wel al in de buurt van de grens tussen Tisselt en Kapelle-op-den-Bos honden vergiftigd. Vermoedelijk zijn er toen vleesballetjes met gif door jagers gelegd om de vos te bestrijden, maar een dader is nooit gevat. Ook vorig jaar nog zijn er in april en mei verschillende gevallen van vergiftigde honden in Kapelle-op-den-Bos gemeld."