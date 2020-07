Opnieuw illegale raveparty stopgezet in Sint-Pieters-Leeuw

De politiezone Zennevallei heeft opnieuw een illegale party stopgezet. De jongeren waren aan het feesten in de Broekweg in Sint-Pieters-Leeuw. Twee weken geleden vond er in Sint-Pieters-Leeuw ook al een illegale party plaats.

Het was de politiezone Rode die van enkele passanten vernam dat er een raveparty aan de gang was in de Broekweg en ging samen met de politiezone Zennevallei ter plaatse. “Er was opvallend veel beweging en veel jongeren van het Brusselse en omstreken kwamen nog toe. Volgens een eerste schatting waren er ongeveer 150 personen ter plaatse”, zegt Anneleen Adang van de politiezone Zennevallei. “Eens op de plaats van de festiviteiten stoof het volk uit mekaar en werd de plaats ontruimd. Enkele jongeren werden geïdentificeerd en verklaarden zich verantwoordelijk.”

Het feest werd stopgezet en de stroomgroep werd bestuurlijk in beslag genomen. “Verder werd een GAS-pv opgesteld voor het houden van een evenement zonder toestemming. Er werden ook drie processen-verbaal voor samenscholing opgesteld ten laste van de vermoedelijke organisatoren. Tijdens de interventie werd ook het voertuig van de politiezone Rode beklad. Ook hier werd proces-verbaal voor opgesteld. De verantwoordelijken ruimden het materiaal, alsook het afval op”, besluit Adang.