Opnieuw kadavers van grote vissen in vijver

Botulisme door de hitte, blauwalgen…het is een kwalijke zomer voor de stilstaande waters in onze regio. Zopas liep nu weer de melding binnen dat in de vijver aan Borcht in Grimbergen tientallen kadavers van grote vissen zijn aangetroffen.

Grimbergs gemeenteraadslid Bart Laeremans (Vernieuwing) meldt dat er in één van de beide vijvers aan de Borcht in Grimbergen kadavers van minstens tien grote kadavers van vissen ronddrijven. “Het lijken wel eenden of ganzen maar het zijn vermoedelijk grote vissen, allicht karpers, die inmiddels opgezwollen zijn”, zegt Laerermans, die op vraag van buurtbewoners het gemeentebestuur verwittigde om de kadavers te verwijderen.

Laeremans verwijt de gemeente pover onderhoud van de vijvers. "De fontein van deze vijver werkt niet meer, wat mee aan de basis kan liggen van de vissterfte door zuurstofgebrek. In de andere vijver spuit het water wel nog en liggen er geen dode dieren. Ook die vijver is evenwel al lang niet meer onderhouden.” Laeremans wees er eerder al op dat de vijvers slecht onderhouden zijn en een groot deel ervan bedekt is geraakt met een soort mos, algen of kroos. “Daarnaast is de omgeving van de vijver, langs de kant van de Fazantenstraat, slecht onderhouden. Ik vraag dat er dan ook dringend iets aan gedaan wordt,” aldus Laeremans.

Schepen van Leefmilieu Eddie Boelens (Groen): “De gemeente is hiermee bezig, maar het is jaarmarktweekend en er zijn inmiddels ook twee stroomgroepen gestolen. De diensten doen wat ze kunnen. We investeren wèl in onze vijvers. Zo zijn we nu bezig met het zuiveren van de vijver aan de Piereman. Daar halen we met speciale korrels slib uit de vijver, pakken we het pad aan en komt er een kastanjehouten boord. Ook de vijver aan Schaasput (rechtover Thermen) wordt aangepakt.”