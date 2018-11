Op de Merchtemsesteenweg in Meise is vorige week een snelheidsduivel betrapt die 205 kilometer per uur reed. Op de plaats waar de man werd geflitst, geldt een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur.

Van alle gecontroleerde wagens op de Merchtemsesteenweg in Meise reed de helft te snel. 35 automobilsten reden meer dan 100 kilometer per uur. De 205 kilometer per uur die werd gemeten, is helaas geen plaatselijk record. In april van dit jaar deed een gehaaste chauffeur het nog straffer met een snelheid van 208 kilometer per uur.