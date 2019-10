Oppositie stapt op tijdens gemeenteraad Londerzeel

De oppositie in Londerzeel - bestaande uit N-VA en Pro 1840 - is gisteren opgestapt uit de gemeenteraad van Londerzeel. "De inspraak van de gemeenteraad wordt de laatste maanden steeds ondermijnd. Elke dialoog wordt geweigerd", zegt N-VA-fractieleider Nadia Sminate. De meerderheid is duidelijk: "Opstappen met dergelijke attitude is een teken van zwakte."

Dat het niet botert tussen de meerderheid en oppositie in Londerzeel - N-VA voorop - is al langer duidelijk. Gisteren kwam het tot een nieuwe vete. De oppositie stapte op tijdens de gemeenteraad omdat het zich niet gehoord voelde. "Het is gebruikelijk dat belangrijke dossiers overlegd worden in commissies. Toch duwt het schepencollege consequent agendapunten door de gemeenteraad via hun nipte meerderheid, zonder enige consultatie van de verkozenen. Dit is ongezien in de lokale Londerzeelse politiek", zegt Nadia Sminate.

Concreet gaat het over het inschrijvingsbeleid in het basisonderwijs van de Londerzeelse scholen. "Op technische vragen komt geen antwoord en de mandataris verwijst naar beslissingen die zijn genomen door ambtenaren. Op de vraag om dan de discussie met betrokken medewerkers te voeren stoten we op een njet", meent Sminate.

De meerderheid is duidelijk niet opgezet met de zet van de oppositie om op te stappen. "Het was snel duidelijk dat de oppositie de gemeenteraad wou blokkeren. Onterecht beweren dat een punt niet behandeld werd, laagdunkende uitspraken als 'zielige bende' en 'jullie systeem deugt niet' en de schorsing van de zitting vragen terwijl de helft van de agenda nog moest afgewerkt worden", aldus de meerderheid, bestaande uit LWD, Groen en CD&V.

Het water is bijzonder diep. "Op die manier wensen wij niet deel te nemen aan het Londerzeel Weinig Democratisch beleid van de meerderheid", zegt Sminate. Het antwoord van de meerderheid is duidelijk. "Wij citeren graag Sminate toen de oppositie in het Vlaams Parlement onlangs opstapte: 'Lege stoelen op de oppositiebanken in het Vlaams Parlement. Weigeren in debat te gaan is een teken van zwakte", besluit de meerderheid.