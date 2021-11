Oprit A12 aan Plantentuin Meise sluit vanaf 6 december

In Meise wordt de oprit van de A12 aan de plantentuin afgesloten. Wegen en Verkeer nam de beslissing in samenspraak met het gemeentebestuur. Het gaat om een proefproject.

Wegen en Verkeer sluit de oprit van de A12 aan Plantentuin Meise af om de verkeersveiligheid er te verhogen. “In de huidige verkeerssituatie zijn er conflicten tussen automobilisten en fietsers en automobilisten onderling”, licht Anton De Coster van Wegen en Verkeer toe. “In samenspraak met de gemeente werd besloten om de oprit af te sluiten vanaf 6 december. Tijdens de proefperiode zullen we de situatie opvolgen en evalueren. Als de situatie in de omgeving van Plantentuin Meise en Wolvertem-centrum niet significant verslechtert, zullen we de oprit definitief afsluiten.”

Wegen en Verkeer liet de regeling van de verkeerslichten aan ‘Manke Vos’ aanpassen om het verkeer er vlotter te laten doorstromen. “Automobilisten zullen onder meer de oprit in Meise als alternatief gebruiken. Ze kunnen ook via de oprit in Strombeek-Bever de A12 oprijden. Beiden bevinden zich op ongeveer twee kilometer van de afgesloten oprit”, verduidelijkt Anton De Coster van Wegen en Verkeer. “Via de opritten in Grimbergen en aan de Romeinse Steenweg kunnen de bestuurders de Ring rond Brussel oprijden.”​