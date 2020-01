Oprit Huizingen gaat anderhalve maand dicht

In Huizingen wordt de oprit naar de binnenring vanaf zaterdag voor anderhalve maand afgesloten. De tweede fase van de werken op de Ring rond Brussel in Beersel gaat maandag van start. Agentschap Wegen en Verkeer zal er nieuwe geluidsschermen plaatsen.

Begin december startte het Agentschap Wegen en Verkeer al met het vervangen van de verouderde geluidsschermen en de stalen vangrails door nieuwe schermen en betonnen veiligheidsstootbanden op de buitenring. “De eerste fase zal normaal op 8 februari zijn afgerond”, vertelt Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Maandag beginnen we met de tweede fase en gaan we de schermen op de binnenring in Beersel vernieuwen.”

Vanaf zaterdagavond zal er al hinder zijn voor het verkeer, omdat de aannemer dan start met het plaatsen van de werfsignalisatie. “De oprit naar de binnenring wordt zowel vanaf de Henri Torleylaan als vanaf de Alsembergsesteenweg afgesloten om te vermijden dat het verkeer in de werfzone uitkomt”, verduidelijkt Cox. “Op de Ring zelf moet het verkeer over twee in plaats van drie rijstroken.” De werken duren tot 4 maart.

Het plaatselijk verkeer wordt in die periode omgeleid via de Alsembergsesteenweg en de Bergensesteenweg om via de oprit in Anderecht de snelweg op te rijden. Volgende maand worden op de binnenring in Drogenbos over een afstand van 300 meter ook geluidsschermen geplaatst. Op die locatie stonden nog geen schermen.