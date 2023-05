Opsporingsbericht: Joseph Theseus (72) uit Vilvoorde

In de nacht van 9 op 10 mei 2023 verliet de 72-jarige Joseph Theseus zijn woning in de Oude Lindestraat in Vilvoorde. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij verplaatst zich met een donkergrijze Peugeot 3008 met nummerplaat 1-JNF-214.

Joseph is 1m80 lang en normaal gebouwd met een buikje. Hij heeft wit haar en is kalend, heeft een onvolledig gebit en draagt een bril. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe pyjama, een witte jas met zwarte ruiten en grijze Crocs. Aan Joseph wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn naasten om hen gerust te stellen.

Hebt u Joseph Theseus of zijn voertuig gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0 en het bericht nalezen op www.politie.be.