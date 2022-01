Opsporingsbericht: wie heeft Stephane gezien?

De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de 51-jarige Stephane Caliber. De zaakvoerder van de Mitsubishi-garage aan de Vilvoordsesteenweg in Perk is sinds gisteravond spoorloos.

Gisteravond verliet Stephane omstreeks 21u08 zijn garage aan de Vilvoordsesteenweg. Hij is er met de fiets vertrokken en sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Stephane is 1m80 lang en is normaal gebouwd. Hij heeft een ovaal gezicht en een kalende kruin met rondom kort donker haar.

Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een lichtgrijze jeans, een donkere fleece pull met logo Caliber op, een zwarte body warmer zonder mouwen en donkere sportschoenen van het merk New Balance. Hij heeft de garage verlaten op een zwarte damesfiets met een recht stuur van het merk ‘Krigori’.

Hebt u Stephane gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders via het mailadres opsporingen@police.belgium.eu. Je kan ook getuigen via het gratis nummer 0800 30 300.