Opsporingsbericht: wie zag Jenny uit Liedekerke?

Sinds gisteren is de 78-jarige Jenny De Vrieze uit Liedekerke vermist. De vrouw werd gisterenmorgen voor het laatst gezien in Lochristi. De politie verspreidt een opsporingsbericht.

Rond 10u10 gisteren is Jenny De Vrieze uit Liedekerke voor het laatst gezien in de Lozen Boer (N70) in Lochristi, in de richting van Lokeren. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

<p "="">Jenny De Vrieze is 1m65 en slank gebouwd. Ze heeft kort blond haar en draagt een bril. De vrouw verplaatst zich met een lichtgrijze Peugeot 307, met de nummerplaat 1-HKY-640. Ze kan verward overkomen en heeft medische verzorging nodig.

De politie vraagt naar de vrouw uit te kijken. Wie haar of haar voertuig heeft gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het gratis nummer 0800/30.30.0 of via opsporingen@police.belgium.eu.