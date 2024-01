Opvangplaatsen asielzoekers in Destelheide en Hanenbos worden afgebouwd

De tijdelijke noodopvangplaatsen voor asielzoekers in de Vlaamse jeugdcentra Destelheide en Hanenbos in Beersel worden afgebouwd. Binnenkort vinden er meer activiteiten plaats in de centra, waardoor er geen plaats meer is voor asielzoekers. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (cd&v) benadrukt dat de jeugdactiviteiten nooit onderbroken werden voor de opvang van gezinnen. Wie er nu nog verblijft, krijgt een plek in opvangcentra in de buurt.

In heel Vlaanderen kregen ongeveer 740 asielzoekers de voorbije maanden een noodopvangplaats in jeugdcentra. In september werden ook in Destelheide en Hanenbos opvangplekken ingericht in leegstaande gebouwen. Die opvang wordt de komende weken afgebouwd, omdat de jeugdcentra in het voorjaar opnieuw volgeboekt zijn voor jeugdwerk. “Maar de opvangcrisis is niet voorbij. Daarom blijven we ook de komende tijd met de regering werken aan opvangplaatsen,” zegt federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v). “Fundamenteel hebben we een ander migratiesysteem nodig in Europa om te vermijden dat mensen die geen bescherming hebben in de asielprocedure terecht komen. Daar zet ik de komende maanden met het Belgische EU-voorzitterschap op in.”

“Toen de vraag gesteld werd, stonden we met de jeugdsector meteen klaar om te helpen en daar ben ik dankbaar voor,” aldus Vlaams minister van Jeugd Dalle. “Tal van organisaties namen hun verantwoordelijkheid op, zodat gezinnen en kinderen op de vlucht een dak boven hun hoofd hadden.” Vanaf de krokusvakantie vinden er opnieuw meerdaagse jeugdactiviteiten plaats in heel wat jeugdcentra. In de paasvakantie volgen er jeugdvakanties. Daarom worden de opvangcentra, ook in Destelheide en Hanenbos, de komende weken afgebouwd.

Foto: Archief