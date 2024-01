Opwijkse lijst samen1745 trekt met Jeroen Eenens als lijsttrekker naar de verkiezingen

In Opwijk trekt Jeroen Eenens de lijst van samen1745. Dat maakte voorzitter Lennart D’Hulst bekend tijdens een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie in TSKOOL, de voormalige jongensschool in Nijverseel. Hij kondigde er ook aan dat de lijst van samen1745 volledig is.