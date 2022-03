Opwijkse zusters mogen geen Oekraïense vluchtelingen opvangen

De zusters van de heilige Vincentius a Paulo uit Opwijk kunnen oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne geen onderdak bieden. Nochtans staat één van de vleugels van het klooster leeg. “Het gebouw is brandtechnisch niet in orde, waardoor het geen geschikte opvangplaats is”, verduidelijkt burgemeester Inez De Coninck.

De gemeente Opwijk zoekt opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne. “Het klooster van de zusters van de heilige Vincentius a Paulo leek een optie. De zusters zijn bereid om te helpen, maar de leegstaande vleugel van het klooster is brandtechnisch niet in orde”, vertelt burgemeester Inez De Coninck aan Het Nieuwsblad. “Mits enkele ingrepen kunnen we wel vluchtelingen onderbrengen boven het voormalige café aan de Sint-Pauluszaal en in het vroegere gebouw van het Initiatief Buitenschoolse Opvang.”