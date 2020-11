Organisatie IWT schrapt editie 2021

De organisatie van de Internationale Wielertrofee Jong maar Moedig heeft beslist om de editie van 2021 te annuleren. De wielerwedstrijd in en rond Oetingen (Gooik) zou eind juni gereden worden, maar de organisatoren wachten de toekomstige coronamaatregelen niet af. Dat schrijft het Laatste Nieuws.

Het voorbije wielerseizoen werd de IWT Jong maar Moedig geschrapt. De Internationale Wielerunie UCI had beslist om geen wedstrijden te laten doorgaan voor 1 juli. De editie van 2021, die op 30 juni gepland staat, wordt nu ook geannuleerd. “Een grote koers vraagt veel voorbereiding en we hebben geen idee hoe de situatie over zeven maanden zal zijn”, licht voorzitter Gina Niels de beslissing toe. “We willen de wedstijd niet laten doorgaan zonder publiek.”

Ook het sponsorgeld speelt een rol bij de beslissing. “We hebben overlegd met onze sponsors”, aldus Niels, “voor velen is het in deze tijden niet gemakkelijk om een wielerwedstrijd financieel te ondersteunen”. In 2022 zou het evenement wel opnieuw op de wielerkalender staan.​