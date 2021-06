Organisatie stelt Vijverfestival dan toch een jaar uit

De organisatie van het Vijverfestival in Dilbeek heeft beslist om het evenement opnieuw een jaar uit te stellen. “We willen de toeschouwers en artiesten enkel de allerbeste ervaring bieden. Dat is door de huidige omstandigheden niet mogelijk”, klinkt het op de Facebookpagina van het Vijverfestival.

Vorige maand leek het Vijverfestival op te schuiven van begin juli naar september. “We bekijken met de gemeente hoe het festival er in september zou kunnen uitzien”, klonk het toen. Maar het Vijverfestivalteam heeft ondertussen beslist om het evenement opnieuw een jaar uit te stellen. “We hadden bakken vol goesting om jullie een mini-versie te bezorgen”, schrijft de organisatie op de Facebookpagina van het Vijverfestival. “Maar de allerbeste ervaring kunnen we in de huidige omstandigheden niet realiseren en dus stellen we het Vijverfestival uit naar 8 en 9 juli 2022.”