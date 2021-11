Osselveldstraat krijgt drie jaar na beschadiging nieuw wegdek

In Merchtem kan het wegdek van de Osselveldstraat eindelijk hersteld worden. Drie jaar geleden trok een ongeduldige bestuurder een bandenspoor van ongeveer 300 meter in het sneldrogend beton. Door een juridische strijd tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen is de vernieuwing pas deze week gestart.

In het voorjaar van 2018 negeerde een bestuurder de werfsignalisatie in de Osselveldstraat. Daardoor trok hij twee sporen in de nieuw aangelegde betonbaan van ongeveer 300 meter. “De man heeft zijn gps gevolgd”, reageerde toenmalig schepen van Openbare Werken Paul Van Den Eynde vol ongeloof kort na het voorval.

Door een juridisch getouwtrek tussen de gemeente en de betrokkene over wie de schade moest betalen, kon het wegdek niet hersteld worden. De rechtbank heeft ondertussen geoordeeld dat de verzekeringsmaatschappij van de automobilist de schade moet vergoeden. De gemeente is deze week gestart met de heraanleg van de Osselveldstraat. Tegen het kerstverlof zouden de werkzaamheden afgerond zijn. De bestuurder kan mogelijk moeilijk of geen verzekering meer afsluiten voor zijn voertuig.