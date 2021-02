Oud-schepen uit Affligem Louis Warin overleden

In Affligem is voormalig schepen Louis Warin overleden. Hij werd 77. Warin was bijna veertig jaar politiek actief. Eerst in Teralfene en na de fusie in Affligem.

Begin 2009 nam Louis Warin afscheid van de gemeentepolitiek. Hij zetelde toen gedurende 38 jaar onafgebroken in de gemeenteraad. In 1970 stapte hij in de lokale politiek van Teralfene. Ook na de fusie van Affligem bleef de liberaal politiek actief. Hij was 24 jaar lang schepen onder burgemeester Leo Guns van 1981 tot 2006.

Ook naast de politiek was Louis Warin een bekend figuur in Teralfene. Hij was zaakvoerder van een transportbedrijf en ondervoorzitter van voetbalclub Leeuwkens Teralfene. Daar verkocht hij ook jarenlang toegangstickets.

Archieffoto