Oud schoolgebouw en conciërgewoning op campus Vijverbeek gesloopt

Een aannemer is gestart met de sloop van twee voormalige gebouwen van de scholencampus Vijverbeek in Asse. De gemeente werkt aan een masterplan voor het perceel waar in de toekomst een deel van de rondweg zal aangelegd worden.

Een voormalig schoolgebouw en de oude conciërgewoning op de campus Vijverbeek worden momenteel afgebroken. “De panden verkeren al een tijd in zeer slechte staat”, legt burgemeester Koen Van Elsen uit. “Het gemeentebestuur heeft het perceel vorig jaar aangekocht. Het terrein is strategisch gelegen: aan de rand van Asse, dicht bij het centrum en in een bosgebied.”

Het gemeentebestuur werkt ondertussen aan een masterplan voor de toekomstige invulling van het perceel. “Het terrein ligt gedeeltelijk op het tracé van de rondweg. De huidige voetweg zal vervangen worden door een fiets- en voetgangersbrug over de rondweg”, verduidelijkt Van Elsen. “Dit is de ideale locatie voor een randparking. Daarnaast willen we een toegankelijke groenzone inrichten, een vast onderkomen voorzien voor de speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang en een nieuwe en veiligere ingang voor de scholencampus creëren.”