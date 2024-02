Oud stadsmagazijn Halle ruimt stilaan plaats voor parking

Aan de Suikerkaai in Halle is de afbraak van het oude stadsmagazijn gestart. Eerst worden de gebouwen ontmanteld, daarna volledig afgebroken. In de plaats komt er een stadsparking voor 157 wagens. De parking zal in een groene zone liggen, waarbij je de eerste twee uur 0,50 cent per uur betaalt.