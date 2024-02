Ouders dienen klacht in nadat buschauffeur deur sluit en doorrijdt: “Kinderen achterlaten doe je niet”

De amper 14-jarige Charlize uit Nossegem is begin deze week door een buschauffeur ter plekke gelaten aan de halte aan haar school in Tervuren. De bestuurder, die werkt voor een pachter van De Lijn, deed de deur voor haar neus en vier andere kinderen dicht en reed verder. “Kinderen zomaar achterlaten: dat doe je toch gewoon niet”, zegt haar mama Saida Cardinaels die een klacht indiende.

Het incident deed zich dinsdag voor na schooltijd aan de Heilig Hartschool op de grens van Tervuren en Wezembeek-Oppem. “Charlize is net van school veranderd”, vertelt Saida. “Ze had al een paar keer gezegd dat het ellenbogenwerk was om op die bus te geraken omdat het de laatste is en iedereen die dus absoluut wil nemen. Dinsdag wou ze de bus opstappen en de chauffeur deed op dat moment gewoon de deuren voor haar neus dicht. Ze heeft nog teken gedaan dat ze absoluut met die bus mee moest omdat ze anders geen alternatief had om thuis in Nossegem te geraken. Haar vrienden, die ook op de bus zaten, hebben ook nog zitten roepen dat er nog plaats genoeg was als iedereen zou doorschuiven. De chauffeur is echter gewoon doorgereden.”

“Mijn dochter heeft vervolgens gepanikeerd. Ze is nog maar net 14 geworden en wist niet goed wat te doen. Ze weet dat haar beide ouders aan het werk zijn. Ze heeft mij dan ook tevergeefs proberen bellen. Vervolgens is ze terug naar school gegaan maar alles was al afgesloten. Gelukkig kon haar opa haar uiteindelijk gaan ophalen.”

Het voorval zit Saida hoog. Ze ging dan ook verhaal halen bij pachter Keols Staca in Kortenberg. “Ik wou de verantwoordelijke spreken maar dat ging niet. Ook de naam van de chauffeur kreeg ik niet. Ik wilde vragen wat de bedoeling was en er voor zorgen dat dit niet meer zou gebeuren. Was er iets op de bus? Kon hij het niet meer aan? Ik wou gewoon zijn verhaal horen. Ze konden mij alleszins geen reden geven voor wat er gebeurd was. Ze hebben mij gezegd dat de verantwoordelijke mij ging contacteren maar ik heb nog niks vernomen.”

“Dit is eigenlijk helemaal niet oké”, vervolgt Saida. “Zeker als je weet dat twee maanden terug alle ouders van de Tervuurse scholen werden verwittigd een man rondreed en kinderen aansprak... Dat verhaal zit nog bij iedereen vers in het hoofd. Een vrouw is ook gestopt en bood Charlize aan om haar naar huis te brengen. Voor hetzelfde geld was het gewoon iemand die van goede wil was maar toch...”

Saida is ook verschoten van de reacties op Facebook op het verhaal. “Ik dacht dat dit een uitzondering was maar dit soort incidenten komen bijna alle dagen voor. Daar moet echt iets aan gebeuren, niet alleen voor mijn dochter. Er waren overigens nog een viertal andere kinderen achtergelaten, nog jonger dan Charlize zelfs.”

“We onderzoeken wat er juist gebeurd is maar dit is een spijtig voorval”, reageert woordvoerder Frederik Wittock van De Lijn. “Als die bestuurder iets gedaan heeft dat niet kan, zullen we daar uiteraard het passende gevolg aan geven. De ouders werden ook aangeraden om niet alleen bij de pachter maar ook bij De Lijn zelf klacht in te dienen.”