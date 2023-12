De ouders, oud-leiding en buren van Chiro Karreveld willen in overleg gaan met de gemeente Pepingen, want ze willen betere chirolokalen. “De toestand van het gebouw is ronduit slecht, veel te klein, niet meer aangepast aan de huidige normen en voor een grote groep kinderen is de buitenspeelruimte onvoldoende”, klinkt het.

De lokalen van chiro Karreveld veroorzaken al een tijdje beroering in Pepingen. Twee maanden geleden deed de gemeente de plannen uit de doeken voor de verbouwing van de lokalen in deelgemeente Beert. “Investeren in jeugdinfrastructuur was en is een belangrijk streefdoel van gemeente Pepingen. Samen met onze grootste jeugdvereniging werkten we een haalbaar ontwerp uit met betere buitenspeelruimte en binnenspeelruimte in veilige lokalen”, klinkt het bij burgemeester Eddy Timmermans. Maar de ouders, oud-leiding en buren denken daar anders over. Zij willen dat de gemeente naar een betere locatie zoekt.

“De verouderde en versleten faciliteiten van het gebouw beperken niet alleen de mogelijkheden voor onze kinderen, maar vormen ook een potentieel risico voor hun veiligheid en welzijn”, klinkt het. “We hebben te maken met gebrekkige sanitaire voorzieningen alsook structurele problemen zoals loshangende tegels en elektriciteitsdraden. De speelruimte in het gebouw is bovendien beperkt en er is geen terrein om buitenactiviteiten te organiseren. Dat nu ook de brandveiligheid niet helemaal in orde zou zijn, doet bij ons de wenkbrauwen fronsen. Een brand in het huidige chirolokaal zou een ware catastrofe zijn.”

Ook een verslechterende relatie met de buren en mobiliteitsproblemen doet de ouders en oud-leiding besluiten dat de gemeente het best op zoek gaat naar een nieuwe locatie. “Die plek moet veilig, ruim en duurzaam zijn en passen in de omgeving. We begrijpen dat dat een uitdaging kan zijn, gezien de beperkte beschikbare ruimte en budgettaire beperkingen. Maar de collectieve inspanning van de gemeente, de chiro en de ouders doet ons geloven in een duurzame oplossing voor lange termijn.”