Het lichaam van Natacha de Crombrugghe is eindelijk aangekomen in Linkebeek. Dat laten de ouders van Natacha de Crombrugghe weten. Hun dochter verdween in januari tijdens een trektocht in Peru.

“Na 8 maanden zoeken en nog 2 lange maanden wachten hebben we maandag 21 november eindelijk onze dochter thuis gebracht. In België vonden deze week extra onderzoeken plaats om de doodsoorzaak vast te stellen”, laten de ouders van Natacha de Crombrugghe op Facebook weten. “Natacha's dood, haar verhaal, ons verhaal, werd gevolgd door miljoenen mensen in België, Peru en over de hele wereld. “We waren niet alleen. Deze lange zoektocht en dit moeilijke gevecht, we hebben allemaal samen gestreden. Jullie morele steun, jullie aanmoediging, jullie berichten, jullie financiële steun, jullie vrijgevigheid en jullie solidariteit gaven ons de kracht en moed om er helemaal voor te gaan om Natacha te vinden. We hebben één woord te zeggen uit de grond van ons hart: bedankt.” Op woensdag 30 november vindt in Linkebeek een eerbetoon plaats aan Natacha. Dit is live te volgen via https://youtu.be/KMMqHHBfjh4.