Ouders vragen veiligere schoolomgeving aan De Puzzel in Koningslo

De Streekbaan in Koningslo krijgt elke ochtend heel wat verkeer te slikken: ringtrambussen, doorgaand verkeer en ouders die hun kinderen voor de schoolpoort willen afzetten. Volgens het oudercomité van De Puzzel leidt dat tot verkeerschaos en onveilige situaties waar de kinderen de dupe van zijn. “We zijn dankbaar voor de Kiss & Ride die het stadsbestuur inrichtte. Toch vragen we extra inspanningen op deze drukke weg, zoals een breed en goed verlicht zebrapad. Maar ook structurele hulp van stadswachten om de oversteek te regelen net als een knipperend zone 30-bord lijkt ons noodzakelijk”, zegt bezorgde moeder Sophie.

De acties van de ouders kan op steun rekenen van de schooldirectie. Samen roepen ze ook andere ouders op om hun steentje bij te dragen. “Veiligheid begint bij jezelf. We willen alle ouders vragen om de Kiss & Ride correct te gebruiken en kinderen op een veilige en verantwoorde manier uit de wagen te laten stappen. Ouders horen het goede voorbeeld te geven. Om die boodschap kracht bij te zetten, zullen alle kinderen een verkeersbordje aan hun boekentas dragen”, zegt directrice Ilse Boone.

Het oudercomité kaartte de problemen ook al aan bij de stad Vilvoorde. Schepen van Mobiliteit Barbara De Bakker (Groen) staat open voor een constructief gesprek. “Uiteraard heb ik begrip voor de actie, het zijn ouders die bezorgd en op korte termijn de situatie verbeterd willen zien. Ik wil de kans grijpen om met hen in gesprek te gaan en hen uitleggen welk traject we al gelopen hebben met de school. Want er is wel degelijk al veel nagedacht over de verkeersveiligheid daar.”