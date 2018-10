Overijse sluit Week van het Bos avontuurlijk af

Ravotten in het bos, in Overijse kan je het doen naar aanleiding van het Week van het Bos. In het Zoniënwoud in Jezus-Eik werd onder andere een BMX-parcours, oriëntatieloop en koorddansinitiatie georganiseerd.

Naast BMX’en of koorddansen was er ook ‘Doe de Boskampioen’. Agentschap Natuur en Bos, GC de Bosuil en gemeente Overijse hebben er een permanent doe-parcours ontwikkeld in het speelbos. Kinderen kunnen hun capaciteiten meten met de kampioenen in het Zoniënwoud en Klimmen, lopen, speuren en springen als de beesten in het bos. Twee gidsen namen de kinderen mee op pad door het bos. Wie tot rust wou komen, kon in GC De Bosuil naar een toneelstuk gaan kijken.