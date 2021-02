Overijse wil meer inwoners op de fiets krijgen met nieuw fietsplan

Overijse hinkt achterop op vlak van fietsgebruik. “Gemiddeld 16 procent van de verplaatsingen in Vlaanderen gebeurt met de fiets, in onze gemeente is dat amper 3 procent”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Peter Lombaert (Open VLD – Groen Overijse). “Voor ongeveer 70 procent van het woon-werkverkeer en verplaatsingen naar school gebruikt men hier de auto. Ook voor kortere afstanden springen onze inwoners vaak in hun wagen”.

De gemeente gaat de komende jaren meer dan 7 miljoen euro investeren in veilige en aangename fietsvoorzieningen. “Er is een mentaliteitswijziging nodig, maar dat kan niet zonder een degelijke fietsinfrastructuur”, benadrukt Lombaert. En dus gaat Overijse onder meer in de dorpscentra een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur invoeren. Enkele schoolomgevingen worden heringericht en de dorpskernen worden met elkaar verbonden. Tussen Jezus-Eik en Maleizen wordt een fietssnelweg aangelegd.