Overijsenaar veroordeeld voor aanranding minderjarige

Een twintiger uit Overijse is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor de aanranding van een 14-jarig meisje. De twee hadden een relatie, maar volgens de rechter kon het meisje geen toestemming geven voor de seksuele contacten door haar jonge leeftijd.

De vader van het 14-jarig meisje stapte in 2018 naar de politie toen hij erachter kwam dat zijn dochter een relatie had met de twintiger. Uit sms-berichten bleek dat ze meermaals seksueel contact hadden. Dat gebeurde met instemming van de tiener, maar de rechter oordeelde dat het meisje te jong was om een geldige toestemming te geven.

De correctionele rechtbank heeft de Overijsenaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden. Hij kreeg ook 5 maanden cel voor eerdere slagen aan zijn toenmalige vriendin. De man werd meteen aangehouden, omdat er volgens de rechtbank recidivegevaar is.