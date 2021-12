Overlegcomité: bioscopen, theaters en concertzalen moeten dicht

Hoewel het aantal besmettingen in ons land daalt, verstrengt het Overlegcomité de coronamaatregelen. Het doet dat in de strijd tegen de oprukkende omikronvariant. Die is nu al goed voor ongeveer een derde van alle besmettingen in België. Heel wat binnenactiviteiten, zoals bioscopen, theaters en concertzalen, moeten daarom hun deuren sluiten. Bibliotheken, musea en sportinfrastructuur mogen wel nog openblijven. Sportwedstrijden, zowel binnen als buiten, moeten dan weer zonder publiek plaatsvinden. Winkelen mag maar met maximum twee personen.

Voor horeca en contactberoepen blijven dezelfde maatregelen gelden. Telewerk blijft vier dagen per week verplicht, maar een terugkeerdag naar de werkvloer blijft mogelijk. De nieuwe maatregelen zouden vanaf zondag ingaan. Tot wanneer ze zouden duren, is nog niet bekend.