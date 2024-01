Overleven in tweede nationale wordt moeilijk voor Londerzeel

In de tweede nationale van het voetbal had Londerzeel een belangrijk weekend achter de rug. De ploeg stond laatste en wil koste wat het kost de degradatie vermijden. Punten pakken was dan ook de boodschap in de thuismatch tegen Wezel Sport.

De goesting was er bij de thuisploeg, ze namen de match meteen in handen. Ze versierden ook enkele mogelijkheden, maar zonder succes. Gaandeweg kon Wezel Sport ook eens de oversteek maken, maar ze hadden moeite om kansen te creëren. Niet onlogisch dat de eerste helft zo op 0-0 eindigt.

Beide ploegen bleven aan elkaar gewaagd in de tweede helft. Het waren de bezoekers die de score wisten te openen. Van De Gevel kon met een gelukje op Carleer af en twijfelde niet, 0-1 voor de bezoekers. Lang was Londerzeel niet aangeslagen, Reangelo met een individuele actie en hij verraste Delabre in de korte hoek. 1-1.

Lang duurde dat niet, want Hakkens ging achter een vrije trap staan. Hij schilderde de bal over de muur en in het doel. 1-2 voor Wezel Sport. Londerzeel probeerde nog terug te slaan, maar hun achterstand nog een keer ophalen lukte niet. Zo verloor de ploeg de eerste match na de winterstop met 1-2 van Wezel Sport. Het wordt knokken voor Londerzeel om in tweede nationale te overleven.