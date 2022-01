Overval op apotheek: ‘Gewapende man bleef maar vragen naar de kluis’

Apotheek Vanhaesendonck in de Sellaerstraat in Melsbroek is woensdagochtend overvallen. Een gewapende en gemaskerde man ging aan de haal met de inhoud van de kassa. “Hij bleef maar vragen achter een kluis”, reageert de apothekeres. De man is voorlopig spoorloos. Er vielen geen gewonden.

“Rond 10 uur deze morgen stapte een man de apotheek binnen. Hij was gewapend met een mes”, getuigt apothekeres Conny Vanhaesendonck. “De overvaller vroeg de inhoud van de kassa. Die moest ik in een zak steken. Hij bleef vragen naar de kluis, maar die hebben we niet.” Toen een tweede medewerker de winkel binnenkwam, is de man weggelopen. “We zijn opgelucht dat hij niet verder heeft aangedrongen”, zegt Vanhaesendonck. “Dit is al de derde overval die we meemaken. De laatste dateert van vijftien jaar geleden.”

De overval duurde anderhalve minuut. “De man droeg een mondmasker, muts en hoodie. Alleen zijn ogen waren zichtbaar, waardoor ik hem moeilijk kan beschrijven”, aldus de apothekeres. “De dader sprak Frans.” De lokale politie van de zone KASTZE hield een klopjacht van twee uur, maar kon nog geen verdachte oppakken. “We hebben een melding verspreid via het Buurtinformatienetwerk en camerabeelden bevraagd. We vermoeden dat de overvaller minderjarig is”, verduidelijkt de woordvoerder.