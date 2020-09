Overvallers rijden bankkantoor binnen met bulldozer

In Kapelle-Op-Den-Bos is afgelopen nacht een spectaculaire ramkraak gepleegd op een bankkantoor. De overvallers reden het gebouw binnen met een bulldozer. De daders maakten geld buit. Hoe groot het bedrag is, is nog onduidelijk.

De ramkraak vond plaats op een filiaal van Crelan in de Paddegatstraat in Nieuwenrode. “De feiten deden zich voor rond half 4 vannacht”, bevestigt politiewoordvoerster Veerle Kerremans. “De daders hebben de overval gepleegd met een gestolen bulldozer en een terreinwagen met aanhangwagen.” De bulldozer lieten ze ter plaatse achter. Het gebouw liep mogelijk structurele schade op.

Hoeveel cash geld de daders konden meenemen is nog niet duidelijk. De technische recherche van de federale politie is gestart met een sporenonderzoek. De politie gaat de camerabeelden in de buurt controleren. “We vermoeden dat er drie of vier daders zijn”, vertelt Kerremans, “tot hiertoe hebben we nog niemand kunnen oppakken.”