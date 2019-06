Paaltje in Mollem beroert gemeenteraad

Een wegafsluiting in Mollem, deelgemeente van Asse, doet de gemoederen binnen de gemeenteraad hoog oplaaien. Door een beweegbaar paaltje is Mollem-dorp al bijna twee jaar afgesloten voor het verkeer. Gemeenteraadslid Johan Berben dreigt met opstappen als de situatie niet verandert.

Johan Berben, die zelf in de buurt woont, was van in het begin tegen het plan. Door het paaltje in de Neerkamstraat is een stuk van 58 meter in het Mollemse centrum geïsoleerd van doorgaand verkeer. Alleen hulpdiensten kunnen met een sleutel het paaltje laten zakken, al de rest moet honderden meters omrijden.

“Enkele buurtbewoners wilden het paaltje omdat ze geen sluipverkeer in hun straat wilden. Ik woon zelf vlakbij, maar sluipverkeer is hier eigenlijk niet. Ik heb met een petitie 200 handtekeningen verzameld, maar het paaltje staat hier nog altijd. De Mollemnaren tellen blijkbaar niet mee in Asse,” zegt Johan Berben.

Berben vindt het een onbegrijpelijke en dure beslissing. “Het paaltje kost 20.000 euro, veel geld voor een zinloze maatregel. Je kan dit perfect oplossen met een verbodsbord of in de straat eenrichtingsverkeer in te voeren. Dit is voor mij een breekpunt. Als het paaltje niet verdwijnt, stap ik op als gemeenteraadslid”, besluit Berben.