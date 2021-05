Paarden helpen bij natuurbeheer in Dorent

Verschillende graslanden in Dorent zullen voortaan begraasd worden met konikpaarden en Schotse hooglanders. De afgelopen maanden werden daarvoor de nodige afsluitingen voorzien. Enkele van de weilanden worden het jaarrond begraasd, andere worden pas begraasd nadat er gemaaid wordt. De concessie is voor een aantal jaar afgesloten met lokale bio-landbouwer Puur Laar. De hondenzone in Dorent kan je vinden vlakbij de nieuwe aangelegde parking langs de Rekelstraat in Zemst. Daar kunnen honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, ravotten.

“Honden zijn welkom maar moeten buiten de hondenzone aan de leiband. Dorent evolueert naar een prachtig natuurgebied met tal van soorten. Loslopende honden en de geursporen die ze nalaten hebben een grote impact op heel wat diersoorten die er voor komen. We vragen dan ook het nodige respect voor de natuur en de andere bezoekers in het gebied”, zegt Wouter Huygens, boswachter van Natuur en Bos.