Paasactie: chocolade voor zorgpersoneel ziekenhuizen én voor een RINGtv-fan

De voorbije weken vroegen we alle RINGtv-fans om een woord van steun te uiten aan alle ziekenhuispersoneel uit onze regio dat door de coronacrisis in moeilijke omstandigheden dag en nacht in de weer is. Vandaag sluiten we die actie af en bezorgen we het ziekenhuispersoneel van Asse, Halle en Vilvoorde tal van paaseitjes. Ook één kijker valt in de prijzen en wint een reuzenpaashaas van Valentino.

Een bemoedigend woordje, dat is het minste wat alle zorgkundigen dezer dagen kunnen gebruiken. Al die steunbetuigingen brengt RINGtv over aan het personeel van het AZ Sint-Maria in Halle, het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse en het Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde. Niet zomaar, maar in de vorm van héél véél paaseitjes. En ook een solidaire kijker van RINGtv valt in de prijzen. Wie kon raden hoeveel paaseitjes we in een reuzenglazen vaas verzamelden én uiteraard zijn of haar steun uitsprak, krijgt vandaag een reuzenpaashaas aan huis geleverd. Reporter Lara to the rescue!

Bekijk de reportage als afsluiter in ons nieuws.