Paddenoversteek weer begonnen: "Populatie lijkt af te nemen"

De komende weken worden padden en amfibieën weer veilig overgezet naar hun paringsgebieden. Ook in Lennik. Daar helpen vrijwilligers van Natuurpunt jaarlijks met het overzetten van honderden tot duizenden padden. Dit jaar werkt Natuurpunt Lennik mee aan een onderzoek van de UGent om in kaart te brengen in hoeverre de paddenpopulatie afneemt.

In de loop van februari ontwaken de padden uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat of weg oversteken. Zo lopen ze een groot risico om overreden te worden. Met de paddenoverzetacties hepen de vrijwilligers van Natuurpunt de amfibieën om veilig hun poel te bereiken.

In 2018 zette Natuurpunt Lennik nog 1.400 padden over in verschillende straten. In 2022 waren dat er nog maar 499 en vorig jaar werden zo’n 971 padden geholpen bij een veilige oversteek. Zo lijkt het aantal geredde padden toch wel af te nemen. Het groot het probleem is en wat de mogelijke oorzaken zijn, is nog niet duidelijk. Dat maakt deel uit van het onderzoek dat de UGent voert. De onderzoekers willen de situatie in kaart brengen en adviezen formuleren om het tij te doen keren.

Vrijwilligers van Natuurpunt Lennik zijn ook de komende weken nog in de weer met het overzetten van diertjes. Wie wil meewerken, kan terecht bij marij.van@outlook.com.